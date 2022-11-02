Под Харьковом задержали "звезду" российской пропаганды: что ей грозит

Отмечается, что 60-летня Людмила, уроженка поселка Мироновское Донецкой области, после полномасштабного вторжения РФ не пожелала уезжать в страну-агрессорку, а захотела остаться в Украине, переехав на Харьковщину в село Манцовка (Великобурлукский район).

"Следователи и оперативники УСР области задержали "звезду" российской пропаганды... Эта женщина уже видела войну РФ против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала "русский мир". Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам", - говорится в публикации.

Территория Великобурлукского района еще в первые дни большой интервенции оказалась под контролем войск РФ.

"С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. 5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о положительных настроениях относительно оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ", - рассказал главный следователь Харьковской области.

Женщина участвовала в съемках для российской пропаганды (фото: скриншот с видео)

После контрнаступления украинского войска регион был освобожден, и захватчики сбежали, а коллаборантка осталась. Теперь женщина будет отвечать за свои действия перед законом.

Следователи Следственного управления вместе с харьковскими оперативниками собрали в отношении женщины все доказательства - видеоматериалы и свидетельства местных жителей. После чего Людмиле вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность.

Санкция этой статьи - лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой, уточнил Болвинов.

Коллаборантка задержана харьковскими оперативниками (фото: facebook.com / Сергій Болвінов)