RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Харьковом задержали "звезду" российской пропаганды: что ей грозит

Фото: в Харковской области задержана коллаборантка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Правоохранители задержали в Харьковской области женщину переселенку, которая поддерживала "русский мир" и снималась в российских телесюжетах, расхваливая на камеру действия захватчиков и оккупационную администрацию.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в своем Facebook.

Отмечается, что 60-летня Людмила, уроженка поселка Мироновское Донецкой области, после полномасштабного вторжения РФ не пожелала уезжать в страну-агрессорку, а захотела остаться в Украине, переехав на Харьковщину в село Манцовка (Великобурлукский район).

"Следователи и оперативники УСР области задержали "звезду" российской пропаганды... Эта женщина уже видела войну РФ против Украины с 2014 года, но все равно поддерживала "русский мир". Более того, переехала она в Харьковскую область, а не к россиянам", - говорится в публикации.

Территория Великобурлукского района еще в первые дни большой интервенции оказалась под контролем войск РФ.

"С самого начала оккупации Людмила поддерживала вооруженную агрессию против Украины и оккупационную администрацию. 5 сентября, еще во время оккупации, она приняла участие в съемках сюжета российского "Первого канала", где рассказала о положительных настроениях относительно оккупации, прославляла и оправдывала действия представителей РФ", - рассказал главный следователь Харьковской области.

Женщина участвовала в съемках для российской пропаганды (фото: скриншот с видео)

После контрнаступления украинского войска регион был освобожден, и захватчики сбежали, а коллаборантка осталась. Теперь женщина будет отвечать за свои действия перед законом.

Следователи Следственного управления вместе с харьковскими оперативниками собрали в отношении женщины все доказательства - видеоматериалы и свидетельства местных жителей. После чего Людмиле вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационная деятельность.

Санкция этой статьи - лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой, уточнил Болвинов.

Коллаборантка задержана харьковскими оперативниками (фото: facebook.com / Сергій Болвінов)

Напомним, перед этим СБУ задержала двух агентов, работавших на пропагандистское издание РФ.

Также мы писали, что В Киеве врач помогла задержать вероятную диверсантку, которая могла собирать данные геолокации для корректировки вражеских ударов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияхарковколаборантка