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Під Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюють

Харківська область, Четвер 11 січня 2024 11:44
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Під Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюють Фото: В Харківській області встановили модульні клініки (facebook.com/moz.ukr)
Автор: Людмила Жукова

В деокупованих районах Харківщини встановили нові модульні клініки первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МОЗ.

Де знаходяться клініки

Йдеться про села Мілова, Оскіл та селище Старий Салтів. Після окупації росіян місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені, а відтак доступ до медичного обслуговування мешканців був вкрай ускладненим.

Нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.

В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тис. пацієнтів.

У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть лікар загальної практики сімейної медицини – сімейний лікар та лікар – терапевт.

Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо.

Модульні клініки є одним із проєктів ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. Клініки здатні служити заміною пошкоджених об’єктів до 10 років. Загалом вже встановлено 14 модульних закладів у Херсонській, Харківській, Сумській та Миколаївській областях.

Як виглядають клініки

Під Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюютьПід Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюютьПід Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюютьПід Харковом встановили міні-клініки: де знаходяться та для кого працюютьТак виглядають клініки первинної допомоги під Харковом (фото: facebook.com/moz.ukr)

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