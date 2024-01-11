Под Харьковом установили мини-клиники: где находятся и для кого работают

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минздрав.

Где находятся клиники

Речь идет о деревнях Милова, Оскол и поселок Старый Салтов. После оккупации россиянами местные медучреждения были уничтожены или сильно повреждены, поэтому доступ к медицинскому обслуживанию жителей был крайне затруднен.

Новая модульная клиника в селе Милова способна обслуживать около 600 пациентов. В клинике будут принимать врач и две медсестры. Круглосуточно на месте будет медсестра.

В амбулатории в селе Оскол будут принимать два врача. В общей сложности заведение способно обслуживать почти 2 тыс. пациентов.

В поселке Старый Салтов в установленной мобильной клинике будут вести прием два врача. В частности, по графику будут принимать врач общей практики семейной медицины - семейный врач и врач-терапевт.

Установленные модульные клиники готовы к работе в условиях блекаутов. Медучреждения оборудованы генераторами для бесперебойного электропитания и вентиляторами, поддерживающими оптимальную температуру. Также они оснащены необходимыми удобствами, включая электричество, санитарные узлы, ожидания и т.д.

Модульные клиники являются одним из проектов ВОЗ по реагированию и восстановлению в Украине, который предлагает оперативное и долгосрочное решение острой проблемы. Клиники способны служить заменой поврежденных объектов до 10 лет. Всего установлено 14 модульных заведений в Херсонской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях.

Как выглядят клиники

Так выглядят клиники первичной помощи под Харьковом (фото: facebook.com/moz.ukr)