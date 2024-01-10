Батьки, не кіпішуйте! Скільки разів на рік дитина може хворіти

Діти до 12 років хворіють на гострі респіраторні інфекції частіше, ніж діти старшого віку й дорослі. Яка ж кількість хвороб є нормою для дітей в цьому віці?

На це питання відповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов в інтерв'ю для РБК-Україна.

Скільки разів на рік дитина може хворіти

За словами фахівця, у дітей дозрівання імунної системи відбувається досить повільно. У дитини імунна система досягає рівня імунної системи дорослої людини у віці 10-12 років. До цього віку дитячий організм не здатен швидко синтезувати інтерферони, які є першою лінією захисту людини у разі вірусних інфекцій.

У дорослої людини ця лінія захисту вмикається в перші два дні від інфікування вірусом, а в дітей цей процес може зміститися на 3-5-й день. Тобто вироблення інтерферону запізнюється, вірус в організмі встигає накопичуватися, і виникає вірусна інфекція.

Крамарьов зазначив, що сталої цифри норми хвороб на рік для дитини на сьогодні немає.

"Найбільш прийнятними є такі показники: до 5 років - 6-8 епізодів на рік, від 6 до 12 років - 2-4 епізоди на рік", - зазначив медик.

За його словами, американські фахівці вважають нормою навіть 10-12 разів на рік без супутніх проявів і говорять, що така захворюваність може бути індивідуальною особливістю організму дитини.

"Вони навіть стверджують, що немає потреби рахувати кількість цих епізодів. На їхню думку, важливо звертати увагу на загальний стан здоров’я дитини і своєчасно реагувати на ознаки, які б свідчили, що часті респіраторні захворювання виникають не просто так, а сигналізують про більш серйозну патологію", - резюмував заслужений лікар України.