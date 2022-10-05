Під Дніпром покупець булочки виявив у ній живу мишу (фото)

За словами користувача пабліка, придбану булочку не стали їсти одразу - вона пролежала "у сумці якийсь час".

А коли до хлібобулочного виробу дійшли руки, на нього чекало прикре відкриття - у булочці була незвичайна неприємна начинка у вигляді гризуна.

Власник незвичайного борошняного виробу зазначив, що миша була ще жива. Також мешканець Павлограда звернув увагу, що упаковка самої булочки не була пошкоджена.

"Хочу поділитися, щоб знали все що випікає "". Була куплена булочка. Ми про неї забули, вона пролежала в сумці якийсь час. Сьогодні дістаю і бачу таку картину. Упаковка ціла. Булочка ціла. Миша ще була жива. Лапками дригала", - йдеться у публікації.

У пабліку також було викладено відповідні знімки

Покупець із Павлограда показав булочку з мишею (фото: t.me/pavlograd_now)

Реакція мережі

Користувачі мережі в коментарях обурюються через таку ситуацію, причому деякі користувачі ставлять під сумнів розповідь постраждалого покупця - аргументуючи тим, що гризун не вижив би, якби його запікали всередині виробу, до того ж вказують на просто неймовірну живучість миші, враховуючи дати виготовлення булочки, зазначеної на упаковці - 19.09, та самої розпакування - 03.10.

Так, користувачі висловлюють припущення, що несподіваний хвостатий візитер міг з'явитися в булочці не з магазину, а мишка ця жила в будинку чоловіка, і спокусилася на такий хлібобулочний виріб.

Як у мережі відреагували на історію з мишею у булочці (фото: скрін коментарів t.me/pavlograd_now)