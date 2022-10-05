Под Днепром покупатель булочки обнаружил в ней живую мышь (фото)

По словам пользователя паблика, приобретенную булочку не стали есть сразу - она пролежала "в сумке какое-то время".

А когда до хлебобулочного изделия дошли руки, его ждало досадное открытие - в булочке была необычная неприятная начинка в виде грызуна.

Владелец необычного мучного изделия отметил, что мышь была еще живая. Также житель Павлограда обратил внимание, что упаковка самой булочки не была повреждена.

"Хочу поделиться, чтоб знали все что выпекает "". Была купленная булочка. Мы за нее забыли, она пролежала в сумке какое-то время. Сегодня достаю и вижу такую картину. Упаковка целая. Булочка целая. Мышь еще была жива. Лапками двигала", - говорится в публикации.

В паблике также были выложены соответствующие снимки

Покупатель из Павлограда показал булочку с мышью (фото: t.me/pavlograd_now)

Реакция сети

Пользователи сети в комментариях возмущаются из-за такой ситуации, при этом некоторые юзеры подвергают сомнению рассказ пострадавшего покупателя - аргументируя тем, что грызун не выжил бы, если бы его запекали внутри изделия, к тому же указывают на просто невероятную живучесть мыши, учитывая даты изготовления булочки, указанной на упаковке - 19.09, и самой распаковки - 03.10.

Так, юзеры высказывают предположения, что нежданный хвостатый визитер мог появиться в булочке не из магазина, а мышка это жила в доме мужчины, и прельстилась таким хлебобулочным изделием.

Как в сети отреагировали на историю с мышью в булочке (фото: скрин комментариев t.me/pavlograd_now)