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В Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фото

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Одесса, Среда 24 ноября 2021 22:03
В Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фото В супермаркете в Одессе на прилавке бегала мышь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в одном из супермаркетов возле выпечки на прилавке заметили мышь. Грызун бегал прямо возле выпечки.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Компас Одессы".

Так, инцидент произошел в магазине "Таврия", который расположен на улице Тополева, 10а.

Соответствующие фото появились в сети примерно в 15 часов 24 ноября.

На фотографиях видно, как животное что-то ест. Однако, отметим, что лотки, среди которых она сидела целые. Поэтому неизвестно, добралась ли мышь до выпечки.

В Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фотоВ Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фотоВ Одессе в супермаркете на полке с выпечкой бегают мыши: возмутительные фотоВ Одессе в супермаркете бегают мыши (t.me/kompass_odessa)

Отметим, что грызунов в магазинах замечают не впервые. Похожий случай произошел в киевском супермаркете. В частности, там на прилавке с пиццей сидела мышь, и нагло наминала продукт.

Также мы писали, что в популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ел хлеб на прилавке.

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