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В популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке

Киев, Среда 19 августа 2020 19:48
В популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке
В Киеве в магазине крыса ела хлеб (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Крысу в магазине за едой хлеба снял покупатель

В Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу. Наглого грызуна за едой сняли на видео.

Случай произошел в магазине на улице Архитектора Вербицкого, 30, возле станции метро "Вырлица". Ролик 19 августа опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как довольно крупная крыса заползла на полку с хлебом и булками, чуть полазила по ним и бесцеремонно принялась грызть батон. При этом она не сразу отреагировала на приближающегося посетителя, который снимал происходящее - грызун решил ретироваться и скрыться восвояси, как только между ними было около 1,5 метров.

Видео: В Киеве в "Фуршете" крыса залезла на прилавок с хлебом

Нужно сказать, что пользователи сети отреагировали на инцидент неоднозначно. Некоторых случай заметно возмутил, ведь мыши и крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний. Другие же начали иронизировать относительно живности в продуктовых магазинах - мол, грызунам тоже кушать хочется, а некоторые просто начали упрекать оператора за качество съемки ролика.

  • Сейчас всем тяжело! И крысам тоже!
  • Ну и нормально. Вы же хотели пирожок с мясом побольше. Какие претензии?
  • Вам не угодишь. Котов заводят, чтоб мышей ловили - так не нравится если в сахар в туалет сходил. Кота убрали - теперь на крыс жалуются!
  • А опции "без живности" нет?
  • Не может же она каждый день на одной шаурме под МАФом сидеть, надо и о здоровье подумать...
  • Значит без ГМО...
  • Снимали тоже на буханку хлеба?

В популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавкеВ популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавкеВ популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавкеВ популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавкеВ популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавкеВ популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что украинец сходил в магазин, но в продуктах обнаружил шокирующий сюрприз.

Также мы писали о том, что в Киеве в супермаркете продавец объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам.

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