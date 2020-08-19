В популярном супермаркете Киева сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке

Крысу в магазине за едой хлеба снял покупатель
В Киеве в супермаркете популярной сети "Фуршет" покупатели заметили крысу, которая залезла на прилавок с хлебобулочными изделиями и устроила себе трапезу. Наглого грызуна за едой сняли на видео.
Случай произошел в магазине на улице Архитектора Вербицкого, 30, возле станции метро "Вырлица". Ролик 19 августа опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".
На кадрах видно, как довольно крупная крыса заползла на полку с хлебом и булками, чуть полазила по ним и бесцеремонно принялась грызть батон. При этом она не сразу отреагировала на приближающегося посетителя, который снимал происходящее - грызун решил ретироваться и скрыться восвояси, как только между ними было около 1,5 метров.
Видео: В Киеве в "Фуршете" крыса залезла на прилавок с хлебом
Нужно сказать, что пользователи сети отреагировали на инцидент неоднозначно. Некоторых случай заметно возмутил, ведь мыши и крысы являются переносчиками многих опасных заболеваний. Другие же начали иронизировать относительно живности в продуктовых магазинах - мол, грызунам тоже кушать хочется, а некоторые просто начали упрекать оператора за качество съемки ролика.
Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ
Ранее сообщалось, что украинец сходил в магазин, но в продуктах обнаружил шокирующий сюрприз.
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