Під час ракетної атаки мешканець Кривого Рогу врятував дівчинку з тяжким пораненням легень

Кривий Ріг зазнав ракетних обстрілів з боку Росії 16 грудня. Один зі снарядів потрапив до багатоквартирного будинку і вбив п'ятьох людей. Ще понад 10 людей зазнали поранень і серед них - 7-річна Аріна.

Дівчинку врятували завдяки місцевому жителю, на ім'я Сергій. Про це розповіли у матеріалі " Свої ".

Сергій опинився одним із перших біля будинку, до якого потрапила російська ракета. Він допомагав діставати людей з-під завалів. А потім знайшов тяжко поранену дівчинку і сам повіз її до лікарні.

Того дня він їхав на роботу у власному автомобілі. Коли почув вибух, то одразу повернув у той провулок, звідки він долинав. І почув ще один вибух. Він вискочив з машини та побіг до того будинку, до якого потрапила ракета.

Рятувальників і медиків там ще не було, а люди кричали, що стався витік газу і може бути сильна пожежа. Дим уже було видно, а вогню ще не було. І тут Сергій почув плач дитини.

"Я почув, що плаче дитина. Хлопець поліз першим на другий поверх. На сходах сидів закривавлений чоловік. Поки інші люди намагалися взяти його під руки та відвести на безпечну відстань, хлопець знайшов цю дитину - дівчинку, і передав її іншому чоловікові. Той виніс її надвір, а я вже в нього її забрав", - розповів Сергій.

З'ясувалося, що дівчинку звуть Арина, їй 7 років, у неї є сестричка, яку треба було знайти. Арина була в піжамі та на грудях виднілися плями крові. Але скаржилася вона на біль у руці.

Сергій сказав, щоб вона не рухалася і побіг за машиною, але дорогою наткнувся на іншу - мікроавтобус із водієм. Він поклав дівчинку туди та наказав чоловікові гнати до лікарні.

"Всю дорогу тримав її клубочком. Я ж дивлюся, у неї грудна клітка вся в крові. Вона втрачає свідомість, приходить до тями, її обличчя, вона вся в крові. Там жах був. Розмовляв, щоб не втратила свідомість. Коли проїхали перехрестя, ще ніхто не пропускав, світлофори не працювали, такий хаос. Вона почала хрипіти, якийсь шум із грудей, і я тоді чомусь подумав про легені", - додав чоловік.

У лікарні він на руках дівчинку заніс до приймального спокою та передав лікарям. Її одразу відвезли до реанімації. А потім Сергій знову повернувся на місце вибуху.

Він повідомив, що на той момент вже приїхали машини швидкої допомоги. Люди почали розбивати вікна в хаті, взяли ноші та намагалися дістати всіх людей з-під завалів. Одна людина кликала на допомогу із самого початку, але дістати її було складно.

"Там вогонь почав розгорятися на передостанньому поверсі, де плити. А там люди були під завалами й газ. Потім з'явилася поліція і нас попросили відійти", - розповів Сергій.

З дому вивели молоду жінку, років 25. Вона була вся в крові та тримала на руках маленьку дитину. Згодом Сергій дізнався, що це сестра Аріни. Їх усіх відвезли до лікарні.

7-річна Аріна отримала тяжке наскрізне поранення. Уламок залетів спереду в грудну клітку і вилетів зі спини, зачепивши легені.

"Її ввели в кому, стабілізували, їй потрібна була кров, забрали до хірургії. Я попросив подивитися обов'язково руку. А лікар відповів, що з рукою все гаразд. Схоже, що через те, що було пробито легеню, рука чи відмовляла, чи важко було її рухати", - додав чоловік.

Біля лікарні він зустрівся з батьками Арини, але не став їм розповідати про стан доньки, бо картина була жахлива.

"Хто чим міг, той тим і допомагав. Хто боявся, не підходив, хто тікав звідти, проходив повз. Хлопці, які першими забігли в аварійний будинок, прямо по завалах ходили, це було вражаюче.Вони ходили по будинку, намагалися взнати про стан людей, не всіх же можна було тягнути, різні травми є. Вони молодці"

Окрім Арини та її сестрички до лікарні привезли ще одну дитину – трирічного хлопчика. Один півторарічний малюк загинув.