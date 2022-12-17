Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджено 43 будинки, три школи та лікарня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

"Ще про наслідки вчорашнього удару. На даний момент встановлено, що отримали пошкодження 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та один лікувальний заклад. Військова адміністрація міста задіяла 13 бригад, які працювали над ліквідацією наслідків. Вони закривали вікна плівкою та OSB – швидке. чим склом, щоб квартири не охолодилися повністю. Наразі закрито вже 90% вікон", - зазначив Вілкул.

За його словами, закрито вже 273 віконних та дверних блоки у квартирах та 272 вікна у під'їздах. У 3 дитячих садках та двох школах вікна вже закриті повністю. Роботи продовжуються.