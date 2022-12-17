Ракетний удар по Кривому Рогу. Кількість жертв зросла до п'яти
У Кривому Розі помер один із постраждалих внаслідок вчорашнього удару ракети по житловому будинку. Таким чином кількість жертв зросла до п'яти осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лікарів у коментарі "Суспільному".
За словами медиків, чоловіка після евакуації доправили до операційної. Проте, не дивлячись на зусилля лікарів, постраждалий помер.
У медичному закладі знаходяться ще троє постраждалих внаслідок ракетного удару.
"Ще один поранений - у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Двоє жінок - у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані", - зазначили медики.
Нагадаємо, вчора під час масованої ракетної атаки окупанти вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.
Сьогодні зранку місцева влада повідомляла про чотирьох загиблих, зокрема 1,5-річну дитину, тіло якої дістали з-під завалів.
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