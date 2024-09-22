Під 500-річним шедевром да Вінчі знайшли прихований ескіз і відбитки рук: вражаючі деталі

Мова йде про картину Леонардо да Вінчі "Богоматір на скелях", яка виставлена в лондонській Національній галереї. Науковий аналіз показав, що спочатку був нанесений ескіз малюнків ангела та немовляти Ісуса. Саме цей ескіз був знайдений під картиною, а також відбитки рук, де художник або його помічник наносили фарбу на полотно.

Кут голови немовляти Христа був змінений таким чином, щоб його було видно у профіль. А деякі частини кучерявого волосся ангела були видалені.

"У покинутій композиції обидві фігури розташовані вище, тоді як ангел, звернений назовні, дивиться вниз на немовля Христа з тим, що здається набагато міцнішим обіймом", - розповіли в галереї.

"Богоматір на скелях" Леонардо да Вінчі у Лондоні (фото: Getty Images)

Ці зображення були знайдені, тому що малюнки зроблені з матеріалу, який містив деяку кількість цинку. На картах макрорентгенівської флуоресценції показало, де присутній цей хімічний елемент. Також ескізи було видно через нове інфрачервоне випромінювання, і гіперспектральне зображення.

Попри те, що мазки були вкриті численними шарами фарби й тому були невидимі у видимому спектрі, вони не були приховані від інфрачервоного світла. Тим часом сканування XFR висвітлювало корисні окремі елементи при попаданні рентгенівського світла.

(фото: лондонська Національна галерея)

Гіперспектральне зображення, яке виявляє електромагнітну енергію, що виходить від об’єкта, у різноманітних спектрах, дозволило побачити дрібніші деталі, що залишилися. Ця техніка дозволила побачити нюанси, які не можна виявити в жодному окремому спектрі.

Сцена, зображена на картині, на якій зображені Діва Марія, Немовля Ісус і немовля Святий Іоанн Хреститель, є другою версією, зробленою Да Вінчі. Він продав першу (яка датується приблизно 1483 роком) приватному клієнту, і зараз вона виставлена ​​в Луврі.

Існує дві версії картини, які називають паризькою (1483–1486) (ліворуч) і лондонською (1495–1508) (праворуч). Волосся двох немовлят було явно змінено між версіями, а також кольори (фото: Wikimedia Commons)

Продаж відбувся під час суперечки з церквою, яка прагнула володіти картиною. Знайдений тут нижній малюнок помітно відрізняється від оригіналу. Остаточна версія набагато ближча до оригіналу - і зрештою була продана церкві.

"Однак ця друга версія - не просто репродукція. Окрім значних коригувань фігур, він також використовує цю версію для дослідження нових видів світлових ефектів на основі його власних досліджень оптики та фізіології людського зору", - підкреслили в галереї.