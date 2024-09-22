Под 500-летним шедевром да Винчи нашли скрытый эскиз и отпечатки рук: впечатляющие детали

Речь идет о картине Леонардо да Винчи "Богоматерь на скалах", которая выставлена в лондонской Национальной галерее. Научный анализ показал, что первоначально был нанесен эскиз рисунков ангела и младенца Иисуса. Этот эскиз был найден под картиной, а также отпечатки рук, где художник или его помощник наносили краску на полотно.

Угол головы младенца Христа был изменен таким образом, чтобы он был виден в профиль. А некоторые части вьющихся волос ангела были удалены.

"В заброшенной композиции обе фигуры расположены выше, тогда как ангел, обращенный наружу, смотрит вниз на младенца Христа с тем, что кажется гораздо более крепким объятием", - рассказали в галерее.

"Богоматерь на скалах" Леонардо да Винчи в Лондоне (фото: Getty Images)

Эти изображения были найдены, потому что рисунки сделаны из материала, содержавшего некоторое количество цинка. На картах макро рентгеновской флуоресценции показало, где находится этот химический элемент. Также эскизы были видны через новое инфракрасное излучение и гиперспектральное изображение.

Несмотря на то, что мазки были покрыты многочисленными слоями краски и потому были невидимы в видимом спектре, они не были скрыты от инфракрасного света. Тем временем сканирование XFR освещало полезные отдельные элементы при попадании рентгеновского света.

(фото: лондонская Национальная галерея)

Гиперспектральное изображение, обнаруживающее выходящую от объекта электромагнитную энергию в различных спектрах, позволило увидеть оставшиеся более мелкие детали. Эта техника позволила увидеть нюансы, которые нельзя обнаружить ни в одном отдельном спектре.

Сцена, изображенная на картине, на которой изображены Дева Мария, Младенец Иисус и младенец Святой Иоанн Креститель, является второй версией, сделанной Да Винчи. Он продал первую (датируемую примерно 1483 годом) частному клиенту, и сейчас она выставлена ​​в Лувре.

Существует две версии картины, которые называют парижской (1483–1486) (слева) и лондонской (1495–1508) (справа). Волосы двух младенцев были явно изменены между версиями, а также цвета (фото: Wikimedia Commons)

Продажа прошла во время спора с церковью, которая стремилась владеть картиной. Обнаруженный здесь нижний рисунок заметно отличается от оригинала. Окончательная версия гораздо ближе к оригиналу - и в конце концов была продана церкви.

"Однако эта вторая версия - не просто репродукция. Кроме значительных корректировок фигур он также использует эту версию для исследования новых видов световых эффектов на основе его собственных исследований оптики и физиологии человеческого зрения", - подчеркнули в галерее.