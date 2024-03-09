Не тільки геніальний поет, а й художник: 5 найвідоміших картин Шевченка

Художник досить рано відчув в собі жагу до малювання. Перші свої картинки створював вуглинкою і крейдою, обмальовуючи стіл, стіни. Дослідники заявляють, що Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, офортів, ескізів тощо, з яких дійшли до нас 835 робіт.

9 березня відзначають день народження великого поета Тараса Шевченка. Але в нашу історію він увійшов не лише завдяки написанню славетного "Кобзаря". Тарас Григорович створив також багато геніальних картин.

Під час підготовки матеріали використали джерела: Вікіпедія і Dovidka.biz.

Катерина

Ця картина є однозначно найвідомішою художньою роботою Тараса Шевченка. У ній він проілюстрував однойменну свою поему. Цей малюнок художник створив влітку 1842 року в Санкт-Петербурзі. У правому нижньому кутку є автограф Шевченка.

Зараз ця картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. Дослідники відмічають багато символічних елементів у цій роботі - зокрема те, що собака біжить вслід за москалем, проганяючи його, вказує на те, що в Україні чужинцю не раді були навіть у часи Шевченка.

Катерина - найвідоміша картина Тараса Шевченка (фото: Вікіпедія)

Натурниця

Цю картину Шевченко створив у 1840 році. У літературі цей малюнок відомий під невірними назвами "Сама собі господиня в хаті", "Сама собі господиня", а також "Одаліска". Зараз картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.

Також є ще один варіант цієї картини, який художник створив через 20 років після відомого оригіналу. Шевченко зробив ескіз на тонованому папері та підготовчий рисунок до офорта. Уперше офорт згаданий під назвою "Одаліска".

Натурницю Шевченко написав у 1840 році (фото: Вікіпедія)

Сон бабусі і внучки

Цю картину Тарас Григорович створив як копію однойменної акварелі Карла Брюллова. Її Шевченко написав у Петербурзі. Розмір малюнку 21,9 × 27,6. Цю роботу він підписав своїм іменем зазначивши, що це копія Брюллова.

Зараз картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. У літературі можна знайти інформацію про те, що цю картину художник написав між 1840 та 1843 роками, але дослідники спростовують це.

Ця картина є копією однойменної акварелі Карла Брюллова (фото: Вікіпедія)

Марія

Цей малюнок Тараса Шевченка написав у Санкт-Петербурзі у 1840 році за мотивами поеми Олександра Пушкіна "Полтава". Малюнок виконаний на папері аквареллю. Розмір 24,7 × 20,1.

У лівому кутку художник залишив підпис олівцем напис: Т. Schevchenko і дату 1840 рік. У літературі ця картина зустрічається також під назвами "Мотря Кочубей в палатах Мазепи", а також "Сон Марії".

Тарас Шевченко написав цю картину у 1840 році (фото: Вікіпедія)

Циганка-ворожка

Цю картину Тарас Шевченко написав у Санкт-Петербурзі у 1841 році. Вона намальована на папері аквареллю. Завбільшки 26,5 × 20,7. Справа внизу зберігся підпис художника і дата створення картини.

Цього ж року картина була представлена на академічній виставці в Петербурзі. А Академії мистецтв втретє нагородила Шевченка срібною медаллю другого ступеня за "за успіхи в мистецтві, доведені представленими роботами з живопису історичного та портретного".

За цю картину Шевченка нагородили срібною медаллю ІІ ступня (фото: Вікіпедія)