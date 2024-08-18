"Пі*да Іванівна, щас ти вийдеш". Вєрка Сердючка поскандалила з фанаткою прямо зі сцени

На концерті співачки Вєрки Сердючки у Дніпрі сталася неприємна ситуація через поведінку її нетверезої фанатки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувача Kathy, яка була присутня на заході.

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Так, під час концерту виконавиці жінка викрикувала нецензурні слова, а поруч стояли діти.

На це звернула увагу Сердючка, зупинила виступ і звернулася до фанатки.

"Якщо ти зараз будеш матюкатися… Пі*да Іванівна, зараз ти вийдеш звідси, зрозуміла?", - різко висловилася вона.

Також Данилко порадив жінці на майбутнє "закусувати" рибою або "баличком".

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка потрапила у скандал через виступ на музичному фестивалі Лайми Вайкуле.

Зірка просто зі сцени вклонилася співачці Аллі Пугачовій і побажала їй здоров'я. Це обурило деяких українців, в той же час ненавистю спалахнули російські засоби масової пропаганди.

Після цього Данилко заявив, що він товаришує з артисткою вже багато років поспіль, тож не вбачає нічого сенсаційного у своєму вчинку.