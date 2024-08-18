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"Пи*да Ивановна, щас ты выйдешь". Верка Сердючка поскандалила с фанаткой прямо со сцены

Воскресенье 18 августа 2024 16:36
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"Пи*да Ивановна, щас ты выйдешь". Верка Сердючка поскандалила с фанаткой прямо со сцены Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka))
Автор: Иванна Пашкевич

На концерте певицы Верки Сердючки в Днепре произошла неприятная ситуация из-за поведения ее нетрезвой фанатки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя Kathy, которая присутствовала на мероприятии.

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Так, во время концерта исполнительницы женщина выкрикивала нецензурные слова, а рядом стояли дети.

На это обратила внимание Сердючка, остановила выступление и обратилась к фанатке.

"Если ты сейчас будешь материться... Пи*да Ивановна, сейчас ты выйдешь отсюда, поняла?", - резко высказалась она.

Также Данилко посоветовал женщине на будущее "закусывать" рыбой или "балычком".

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Напомним, недавно Верка Сердючка попала в скандал из-за выступления на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле.

Звезда прямо со сцены поклонилась певице Алле Пугачевой и пожелала ей здоровья. Это возмутило некоторых украинцев, в то же время ненавистью вспыхнули российские средства массовой пропаганды.

После этого Данилко заявил, что он дружит с артисткой уже много лет подряд, поэтому не видит ничего сенсационного в своем поступке.

Ранее Данилко объяснил, почему не отказывается от русского языка.

Также звезда "Супермами" назвала пункт райдера Верки Сердючки, без исполнения которого она не будет выступать.

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