У ПФУ зробили важливу заяву про субсидії перед опалювальним сезоном: що потрібно знати

Хто точно отримає допомогу

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня

На опалювальний період 2023-2024 розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривні.

Тобто ті українці, які вже отримують житлову субсидію чи яким у літній період призначили нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за I та II квартали 2023 року. Пенсія враховується в розмірі нарахованої суми за серпень того ж року.

Що змінилося в подачі заяви

Для призначення житлової субсидії людина може подати спрощену заяву "в один клік". Зробити це можна в електронній формі кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ

мобільний додаток Пенсійного фонду України

портал "Дія"

У паперовій формі подати заяву можна, звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

У заяву необхідно внести ПІБ, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі IBAN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву.

Решту необхідної інформації Пенсійний фонд отримає від державних реєстрів. Саме в цьому полягає спрощеність процедури.

Повідомлення про прийняте рішення разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам.