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В ПФУ сделали важное заявление о субсидиях перед отопительным сезоном: что нужно знать

Как получить субсидию (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине еще сохраняется теплая пора, но до начала отопительного сезона осталось меньше месяца. В этот период тем украинцам, которые в этом нуждаются, назначают коммунально-жилищные субсидии.

Как состоится назначение субсидии в этом году, рассказали в Пенсионном фонде.

Кто точно получит помощь

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября
  • на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля

На отопительный период 2023-2024 расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривны.

То есть украинцы, которые уже получают жилищную субсидию или которым в летний период назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Пенсия учитывается в размере начисленной суммы за август того же года.

Что изменилось в подаче заявления

Для назначения жилищной субсидии человек может подать упрощенное заявление "в один клик". Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:

  • через вебпортал электронных услуг ПФУ
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины
  • портал "Дія"

В бумажной форме подать заявление можно, обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

В заявление необходимо внести ФИО, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) заявителя и людей, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенную заявление.

Остальную необходимую информацию Пенсионный фонд получит от государственных реестров. Именно в этом упрощенность процедуры.

Сообщения о принятом решении вместе с заявлением и сформированной декларацией поступят заявителям.

Раньше мы рассказывали, как правильно оформить субсидию, если есть долг за "коммуналку".

Читайте также, у кого из украинцев могут забрать субсидию.

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