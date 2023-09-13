В ПФУ сделали важное заявление о субсидиях перед отопительным сезоном: что нужно знать

В Украине еще сохраняется теплая пора, но до начала отопительного сезона осталось меньше месяца. В этот период тем украинцам, которые в этом нуждаются, назначают коммунально-жилищные субсидии.
Как состоится назначение субсидии в этом году, рассказали в Пенсионном фонде.
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
На отопительный период 2023-2024 расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0,00 гривны.
То есть украинцы, которые уже получают жилищную субсидию или которым в летний период назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.
При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Пенсия учитывается в размере начисленной суммы за август того же года.
Для назначения жилищной субсидии человек может подать упрощенное заявление "в один клик". Сделать это можно в электронной форме несколькими способами:
В бумажной форме подать заявление можно, обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.
В заявление необходимо внести ФИО, серию и номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) заявителя и людей, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке (в формате IBAN), на который будет идти выплата, и подписать упрощенную заявление.
Остальную необходимую информацию Пенсионный фонд получит от государственных реестров. Именно в этом упрощенность процедуры.
Сообщения о принятом решении вместе с заявлением и сформированной декларацией поступят заявителям.
Раньше мы рассказывали, как правильно оформить субсидию, если есть долг за "коммуналку".
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