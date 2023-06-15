У ПФУ зробили важливе оголошення для отримувачів субсидій: кого саме стосується

В Україні при проживанні в житлі без реєстрації в ньому, житлову субсидію можуть призначити лише на підставі договору оренди житла.

Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

Що варто знати

Зокрема, існує одне виключення, затверджене постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Згідно з ним, житлову субсидію можуть призначити без укладення договору оренди житла внутрішньо переміщеним особам. Тому статус ВПО має обов’язково підтверджуватися відповідною довідкою.

Важливо, що більшості українців, які отримували субсидію на опалювальний та неопалювальний сезон її призначать автоматично.

А біженці в разі бажання її отримувати не за місцем реєстрації мають подати заяву на її призначення.

Що потрібно зробити для отримання субсидій

Кабінет Міністрів України постановив, що для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг управителі багатоквартирних будинків, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг мали обов'язок зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб зареєструватись на порталі, необхідно:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизуватись в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису, обравши спосіб входу як "юридична особа"

Завантажити договір приєднання для управителів об'єднань та виконавців комунальних послуг, обравши відповідну вкладку у розділі "Управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг"

Заповнити необхідну інформацію та підписати договір

Визначте відповідальну особу для роботи в особистому кабінеті у якості "управитель/об'єднання/виконавець комунальних послуг" і надайте посадові сертифікати до Головного управління Пенсійного фонду України за місцем надання послуг споживачам.

Зазначимо, що реєстрація дозволить органам Пенсійного фонду України призначити житлові субсидії всім, хто їх потребує.