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Субсидія може приходити на банківську картку: як перевести її з Укрпошти

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 10:23
Субсидія може приходити на банківську картку: як перевести її з Укрпошти Як оформити субсидію на банківську картку (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українці можуть отримувати субсидію двома способами: поштою або на банківську картку. Однак якщо спочатку допомога надходила вам на Укрпошту, а тепер вам зручніше на картку, ви можете самостійно її перевести.

Як це правильно зробити - читайте в матеріалі Styler.

Детальна інструкція

Для того, щоб перевести субсидію з одного місця отримання на інше, не потрібно відвідувати державні установи. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України.

Що потрібно зробити:

  • увійдіть до особистого кабінету на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • знайдіть ліве бічне меню та вибрати там розділ "Комунікації з ПФУ";
  • натисніть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та оберіть "Заяву на зміну способу виплати житлової субсидії або пільги";
  • заповніть і сформуйте заяву, прикріпивши відскановані копії необхідних документів;
  • завірте заяву КЕП та надіслати на розгляд ПФУ.

Що змінилося в отриманні субсидії

У постанові Кабінету Міністр України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій" йдеться про такі зміни:

  • Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами
  • У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти
  • Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним
  • Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)
  • Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону
  • Зобов'язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи

Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.

Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами.

Раніше ми детально розповідали, кому призначать субсидію влітку, а хто її не отримає.

Читайте також перелік категорій, які отримають автоматичні доплати до субсидії.

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