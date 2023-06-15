В ПФУ сделали важное объявление для получателей субсидий: кого именно касается

В Украине при проживании в жилье без регистрации в нем, жилищную субсидию могут назначить только на основании договора аренды жилья.

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что следует знать

В частности, существует одно исключение, утвержденное постановлением Кабмина от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Согласно ему, жилищную субсидию могут назначить без заключения договора аренды жилья внутренне перемещенным лицам. Поэтому статус ВПЛ должен обязательно подтверждаться соответствующей справкой.

Важно, что большинству украинцев, получавших субсидию на отопительный и неотапливаемый сезон ее назначат автоматически.

А беженцы в случае желания получать ее не по месту регистрации должны подать заявление на ее назначение.

Что нужно сделать для получения субсидий

Кабинет Министров Украины постановил, что для назначения и расчета жилищных субсидий и льгот управители многоквартирных домов, объединения совладельцев многоквартирных домов, исполнители коммунальных услуг обязаны зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо:

Зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи, выбрав способ входа как "юридическое лицо"

Загрузить договор присоединения для управляющих объединений и исполнителей коммунальных услуг, выбрав соответствующую вкладку в разделе "Управителям, объединениям, исполнителям коммунальных услуг"

Заполнить необходимую информацию и подписать договор

Определите ответственное лицо для работы в личном кабинете в качестве "управителя/объединения/исполнителя коммунальных услуг" и предоставите должностные сертификаты в Главное управление Пенсионного фонда Украины по месту предоставления услуг потребителям

Отметим, что регистрация позволит органам Пенсионного фонда Украины назначить жилищные субсидии всем нуждающимся.