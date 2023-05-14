У ПФУ зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки

В Пенсійному фонді України зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки. У Фонді нагадали, як дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та про інші важливі соціальні послуги.
Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України
"Протягом квітня 2023 року консультанти Контакт-центру Фонду надали громадянам 31 038 роз’яснень норм чинного законодавства", - поділилися інформацією в ПФУ.
У консультантів ви зможете дізнатися про таке:
Щоб зв'язатися зі спеціалістами Пенсійного фонду, можна зателефонувати за номерами:
Прийом дзвінків здійснюється:
Крім того додаткову інформацію ви можете знайти на сайті ПФУ і в соцмережах Фонду:
Раніше ми писали про важливу заяву, яку зробили в Пенсійному фонді.
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