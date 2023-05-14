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У ПФУ зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки

В ПФУ зробили важливе оголошення (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

В Пенсійному фонді України зробили оголошення, яке стосується всіх пенсіонерів і не тільки. У Фонді нагадали, як дізнатися про перерахунок пенсій, індексацію, виплати ВПЛ, нарахування субсидій та про інші важливі соціальні послуги.

Про це розповіли в Telegram-каналі Пенсійного фонду України

В ПФУ працює контакт-центр

"Протягом квітня 2023 року консультанти Контакт-центру Фонду надали громадянам 31 038 роз’яснень норм чинного законодавства", - поділилися інформацією в ПФУ.

У консультантів ви зможете дізнатися про таке:

  • порядок проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам;
  • індексації пенсій;
  • призначення, виплати житлових субсидій;
  • умови призначення та виплати пенсій під час воєнного стану;
  • оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам;
  • здійснення страхових виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві;
  • дистанційне подання документів до Фонду;
  • е-лікарняні та е-трудові.

Куди і як звертатися за консультацією

Щоб зв'язатися зі спеціалістами Пенсійного фонду, можна зателефонувати за номерами:

  • 0-800-503-753 (безкоштовно)
  • 044-281-08-70 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора)
  • 044-281-08-71 (зі стаціонарних і мобільних за тарифами оператора)

Прийом дзвінків здійснюється:

  • з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00
  • в суботу з 8:00 до 14:00
  • неділя - вихідний

Крім того додаткову інформацію ви можете знайти на сайті ПФУ і в соцмережах Фонду:

Раніше ми писали про важливу заяву, яку зробили в Пенсійному фонді.

Крім того читайте, як дізнатися про свій страховий стаж не виходячи з дому, скільки потрібно відпрацювати для виходу на пенсію і як докупити стаж, якщо його не вистачає.

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