В ПФУ сделали объявление, касающееся всех пенсионеров и не только

В Пенсионном фонде Украины было сделано объявление, которое касается всех пенсионеров и не только. В Фонде напомнили, как узнать о перерасчете пенсий, индексации, выплатах ВПЛ, начислении субсидий и других важных социальных услугах.
Об этом рассказали в Telegram-канале Пенсионного фонда Украины
"В течение апреля 2023 консультанты Контакт-центра Фонда предоставили гражданам 31 038 разъяснений норм действующего законодательства", - поделились информацией в ПФУ.
У консультантов вы сможете узнать о следующем:
Чтобы связаться со специалистами Пенсионного фонда, можно позвонить по телефонам:
Прием звонков осуществляется:
Кроме того, дополнительную информацию вы можете найти на сайте ПФУ и в соцсетях Фонда:
Ранее мы писали о важном заявлении, сделанном в Пенсионном фонде.
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