В ПФУ напомнили о важном требовании для получения субсидий: как его выполнить

Украинцы, чьи доходы не способны покрыть суммы в платежках за коммунальные услуги, могут рассчитывать на субсидии. Однако, для того чтобы получать социальную поддержку, необходимо выполнить некоторые требования.

Об этом напомнили на сайте Пенсионного фонда Украины.

Что нужно сделать для получения субсидий

Кабинет Министров Украины постановил, что для назначения и расчета жилищных субсидий и льгот управители многоквартирных домов, объединения совладельцев многоквартирных домов, исполнители коммунальных услуг обязаны зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

По словам работников фонда, сейчас только половина предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг выполнили это требование.

Отметим, что жилищные субсидии на неотапливаемый период для граждан будут назначены Пенсионным фондом Украины на основании полученной от организаций-предоставителей услуг путем обмена информации. Это обеспеченность граждан услугами ЖКХ по установленным ценам, тарифам; размер взносов на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги.

При отсутствии необходимой информации жилищная субсидия на такие услуги назначаться не будет.

Как зарегистрироваться на портале

Алгоритм регистрации на вебпортале электронных услуг Фонда таков:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизуйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), выбрав способ входа как "юридическое лицо". Загрузите договор присоединения для управляющих объединений и исполнителей коммунальных услуг, выбрав соответствующую вкладку в разделе "Управителям, объединениям, исполнителям коммунальных услуг". Заполните необходимую информацию и подпишите договор присоединения с помощью КЭП. Определите ответственное лицо/лиц для работы в личном кабинете в качестве "управителя/объединения/исполнителя коммунальных услуг" и предоставите должностные сертификаты КЭП в Главное управление Пенсионного фонда Украины по месту предоставления услуг потребителям.

Ваша регистрация позволит органам Пенсионного фонда Украины назначить жилищные субсидии всем, кто в них нуждается.