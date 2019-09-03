Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

В Киеве в 2020 году начнется реконструкция Пейзажной аллеи
Вид Пейзажной аллеи в Киеве кардинально измениться после реконструкции, которая начнется в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, который также показал фото проекта реконструкции на своей странице в Facebook.
Вскоре будет завершена работа над проектом реконструкции и его передадут на экспертизу.
Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Давтян отметил, что будут запроектированы площадки для осмотра уникальных панорам Подола и Днепра с высоты древнего Верхнего города.
Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Кроме этого, на Пейзажной аллее будет художественное освещение, новые посадочные места для отдыха, велопарковки, детский игровой ландшафт, спортплощадка.
Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Кроме того, будет оборудован новый сквер.
Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Пользователи сети так прокомментировали проект реконструкции.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что при новом строительстве или реконструкции станций метро теперь будут проектировать туалеты.
Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко рассказал, когда завершиться реконструкция Дарницкой площади.