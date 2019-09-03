Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Вид Пейзажной аллеи в Киеве кардинально измениться после реконструкции, которая начнется в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, который также показал фото проекта реконструкции на своей странице в Facebook.

Вскоре будет завершена работа над проектом реконструкции и его передадут на экспертизу.

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Давтян отметил, что будут запроектированы площадки для осмотра уникальных панорам Подола и Днепра с высоты древнего Верхнего города.

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Кроме этого, на Пейзажной аллее будет художественное освещение, новые посадочные места для отдыха, велопарковки, детский игровой ландшафт, спортплощадка.

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Кроме того, будет оборудован новый сквер.

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Пользователи сети так прокомментировали проект реконструкции.

Красиво! Ждем реализацию;

Мое любимое место;

То есть основная идея, выпилить еще больше деревьев? Почему когда разрабатываются проекты, не ставится задача сохранить как можно больше имеющихся деревьев?

А вы откуда взяли информацию о выпиливания деревьев?

Посмотрите вокруг музея и склоны - все срубили...

Очень жаль, что в таком красивейшем месте с видом на Киевские холмы, роскошную Андреевскую церковь и очаровательные домики Воздвиженки, сделают такую совершенно унылую и безликую площадку/парк/дорогу. Дело даже не в том, что она совершенно не сочетается с местом по стилю - и хайтек может быть захватывающим дух - но то, что видно на фото проекта абсолютно тоскливо, и лишено хоть какой-нибудь фантазии. Очень надеюсь, что проект не сбудется в этом виде. Романтичный исторический центр Киева нужно чувствовать и относиться к нему очень тонко - это вам не развязки на шоссе строить.

Безликая бетонная хрень. Авторы проекта явно не киевляне. Иначе такое не придумали бы. Ужасно;

Теперь понятно, почему мэрия забила на существующую Пейзажку, которая уничтожается вандалами и паркующимися автомобилями. Скульптуры Скритуцкого не ремонтируются, граффити не убирается, лавочки не ремонтируются, кусты и деревья не стригутся, так что пейзажей уже не видно, а туристов просто стыдно приводить. Что будет со скульптурами?

Скриншоты с Facebook

Напомним, что при новом строительстве или реконструкции станций метро теперь будут проектировать туалеты.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко рассказал, когда завершиться реконструкция Дарницкой площади.