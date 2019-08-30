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Туалеты в метро появятся с 1 сентября

Новости » Экономика    30.08.2019 - 11:40
Туалеты в метро появятся с 1 сентября
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Для новых станций туалеты будут обязательными

Новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному обустройству туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции вступают в силу с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в сложных условиях во время реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новых ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Как отметили в пресс-службе, "устройство туалетов для пассажиров в метро - это базовый элемент инфраструктуры и безусловно он должен быть в современном европейском государстве".

Как сообщало РБК-Украина, новые строительные нормы предусматривают, что в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года общественные туалеты будут обязательными.

Напомним, в Украине с 1 ноября 2019 года планируется увеличение в два раза количества женских туалетов в кинотеатрах и театрах.

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