Кличко: завершить реконструкцию Дарницкой площади планируем до конца сезона

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко опубликовал видео ремонта

Завершить реконструкцию Дарницкой площади столичная власть планирует до конца нынешнего дорожного сезона. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает РБК-Украина.

Он также опубликовал видео о том, как происходит капитальный ремонт объекта.

. Друзья! Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок. Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе. Работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель она будет новенькое асфальтовое покрытие. Кстати, как уверяют дорожники, новые материалы, которые начали использовать в строительстве столичных дорог, - более качественные и выносливые. Благодаря высокому содержанию в них щебня плотных пород, образует своеобразный «каменный скелет», покрытие не подвергается деформациям. На капитально обновлены дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникают проблемы – ремонтируют покрытие за собственный счет. На Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещение. Завершить реконструкцию Дарницкой площади планируем до конца нынешнего сезона. Главное - чтобы погода не подвела-:) Опубликовано Кличко - мэр Четверг, 29 августа 2019 г.

"Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок. Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе", - написал мэр.

По его словам, работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель там будут вкладывать новенькое асфальтовое покрытие.

"Кстати, как уверяют дорожники, новые материалы, которые начали использовать в строительстве столичных дорог, - более качественные и выносливые. Благодаря высокому содержанию в них щебня плотных пород, который образует своеобразный "каменный скелет", покрытие не подвергается деформациям. На капитально обновленные дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникают проблемы – ремонтируют покрытие за собственный счет", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что на Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещение.

"Завершить реконструкцию Дарницкой площади планируем до конца нынешнего сезона. Главное - чтобы погода не подвела", - подчеркнул мэр столицы.