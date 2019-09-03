Пейзажна алея після реконструкції: як буде виглядати популярне місце в Києві (фото)

У Києві в 2020 році розпочнеться реконструкція Пейзажної алеї
Вигляд Пейзажній алеї у Києві кардинально змінитися після реконструкції, яка почнеться в наступному році. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, який також показав фото проекту реконструкції на своїй сторінці в Facebook.
Незабаром буде завершена робота над проектом реконструкції і його передадуть на експертизу.
Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Давтян зазначив, що будуть запроектовані майданчики для огляду унікальних панорам Подолу і Дніпра з висоти стародавнього Верхнього міста.
Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Крім цього, на Пейзажній алеї буде художнє освітлення, нові посадочні місця для відпочинку, велопарковки, дитячий ігровий ландшафт, спортмайданчик.
Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Крім того, буде обладнано новий сквер.
Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)
Користувачі мережі так прокоментували проект реконструкції.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що при новому будівництві або реконструкції станцій метро тепер будуть проектувати туалети.
Раніше повідомлялося про те, що Віталій Кличко розповів, коли завершитися реконструкція Дарницької площі.