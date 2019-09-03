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Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 20:56
Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)
Пейзажная аллея в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве в 2020 году начнется реконструкция Пейзажной аллеи

Вид Пейзажной аллеи в Киеве кардинально измениться после реконструкции, которая начнется в следующем году. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, который также показал фото проекта реконструкции на своей странице в Facebook.

Вскоре будет завершена работа над проектом реконструкции и его передадут на экспертизу.

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Давтян отметил, что будут запроектированы площадки для осмотра уникальных панорам Подола и Днепра с высоты древнего Верхнего города.

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Кроме этого, на Пейзажной аллее будет художественное освещение, новые посадочные места для отдыха, велопарковки, детский игровой ландшафт, спортплощадка.

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Кроме того, будет оборудован новый сквер.

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея в Киеве: фото проекта реконструкции (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Пользователи сети так прокомментировали проект реконструкции.

  • Красиво! Ждем реализацию;
  • Мое любимое место;
  • То есть основная идея, выпилить еще больше деревьев? Почему когда разрабатываются проекты, не ставится задача сохранить как можно больше имеющихся деревьев?
  • А вы откуда взяли информацию о выпиливания деревьев?
  • Посмотрите вокруг музея и склоны - все срубили...
  • Очень жаль, что в таком красивейшем месте с видом на Киевские холмы, роскошную Андреевскую церковь и очаровательные домики Воздвиженки, сделают такую совершенно унылую и безликую площадку/парк/дорогу. Дело даже не в том, что она совершенно не сочетается с местом по стилю - и хайтек может быть захватывающим дух - но то, что видно на фото проекта абсолютно тоскливо, и лишено хоть какой-нибудь фантазии. Очень надеюсь, что проект не сбудется в этом виде. Романтичный исторический центр Киева нужно чувствовать и относиться к нему очень тонко - это вам не развязки на шоссе строить.
  • Безликая бетонная хрень. Авторы проекта явно не киевляне. Иначе такое не придумали бы. Ужасно;
  • Теперь понятно, почему мэрия забила на существующую Пейзажку, которая уничтожается вандалами и паркующимися автомобилями. Скульптуры Скритуцкого не ремонтируются, граффити не убирается, лавочки не ремонтируются, кусты и деревья не стригутся, так что пейзажей уже не видно, а туристов просто стыдно приводить. Что будет со скульптурами?

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Пейзажная аллея после реконструкции: как будет выглядеть популярное место в Киеве (фото)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что при новом строительстве или реконструкции станций метро теперь будут проектировать туалеты.

Ранее сообщалось о том, что Виталий Кличко рассказал, когда завершиться реконструкция Дарницкой площади.

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