Пейзажна алея після реконструкції: як буде виглядати популярне місце в Києві (фото)

Пейзажна алея в Києві (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві в 2020 році розпочнеться реконструкція Пейзажної алеї

Вигляд Пейзажній алеї у Києві кардинально змінитися після реконструкції, яка почнеться в наступному році. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, який також показав фото проекту реконструкції на своїй сторінці в Facebook.

Незабаром буде завершена робота над проектом реконструкції і його передадуть на експертизу.

Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Давтян зазначив, що будуть запроектовані майданчики для огляду унікальних панорам Подолу і Дніпра з висоти стародавнього Верхнього міста.

Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Крім цього, на Пейзажній алеї буде художнє освітлення, нові посадочні місця для відпочинку, велопарковки, дитячий ігровий ландшафт, спортмайданчик.

Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Крім того, буде обладнано новий сквер.

Пейзажна алея в Києві: фото проекту реконструкції (фото: facebook.com/davtyan.dmytro)

Користувачі мережі так прокоментували проект реконструкції.

Красиво! Чекаємо реалізацію;

Моє улюблене місце;

Тобто основна ідея, випиляти ще більше дерев? Чому коли розробляються проекти, не ставиться завдання зберегти якомога більше наявних дерев?

А ви звідки взяли інформацію про випилювання дерев?

Подивіться навколо музею і схили - все зрубали...

Дуже шкода, що в такому красивому місці з видом на Київські пагорби, розкішну Андріївську церкву і чарівні будиночки Воздвиженки, зроблять такий абсолютно сумний і безликий майданчик/парк/дорогу. Справа навіть не в тому, що вона абсолютно не поєднується з місцем за стилем - і хайтек може бути захоплюючим дух - але те, що видно на фото проекту абсолютно тоскно, і позбавлене хоч який-небудь фантазії. Дуже сподіваюся, що проект не збудеться в цьому вигляді. Романтичний історичний центр Києва потрібно відчувати і ставитися до нього дуже тонко - це вам не розв'язки на шосе будувати.

Безлика бетонна хрінь. Автори проекту явно не кияни. Інакше таке не вигадали б. Жахливо;

Тепер зрозуміло, чому мерія забила на існуючу Пейзажку, яка знищується вандалами і паркующимися автомобілями. Скульптури Скритуцького не ремонтуються, графіті не прибирається, лавочки не ремонтуються, кущі і дерева не стрижуться, так що пейзажів вже не видно, а туристів просто соромно приводити. Що буде зі скульптурами?

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що при новому будівництві або реконструкції станцій метро тепер будуть проектувати туалети.

Раніше повідомлялося про те, що Віталій Кличко розповів, коли завершитися реконструкція Дарницької площі.