Стали известны подробности госпитализации МакSим: на лечение уходят миллионы

Певица МакSим находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Кроме того, врачи нашли у нее новое заболевание , которое, стало причиной резкого ухудшения здоровья. Сейчас стало известно, что артистка находится в VIP-палате и на ее лечение уходим много денег.

Двухнедельное размещение в VIP-палате стоит 1 миллион рублей (13,6 тысячи долларов).

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" - рассказалиподсобные рабочие клиники.

До болезни и госпитализации МакSим отметила 38 день рождения. Кроме того, она открыла свою школу искусств. Поддержать артистку пришли не только родные и поклонники, но и невролог Рамиль Артюшев.

Ранее именно этот специалист помог певице справиться с алкогольной зависимостью. Ходят слухи, что у пары завязались романтические отношения, поэтому Рамиль оплачивает лечение певицы. Сам же врач все отрицает, и говорит, что у них с МакSим нет даже дружеских связей.

Что случилось с МакSим

Певице стало плохо еще 11 июня на концерте в родной Казани. Она выступала с температурой 39.

19 июня врачи диагностировали пневмонию и 40% поражения легких. После чего было принято решение ввести ее в искусственную кому.

Через 8 дней появилась информация о том, что у артистки поражено уже 80% легких.

После этого у певицы выявили заболевание, которое поражает печень.