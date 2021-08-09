Певица МакSим впервые вышла на связь после месячной комы и растрогала фото

Певица также поблагодарила за поддержку всех тех, кто переживал за ее здоровье.

"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала МакSим.

Она очень довольна, что ее переводят в обычную палату, где она сможет уже пообщаться со своими близкими.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - призналась певица.

К своему посту Марина Максимова прикрепила трогательное семейное фото, на котором ее дочки Саша и Маша целуют и обнимают маму.

МакSим с детьми (фото: instagram.com/maksimartist)

Она отметила, что надеется, что в скором времени сможет оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Врачи пока ей запретили летать и выступать на сцене. Ее легкие еще не восстановились и их нельзя напрягать.