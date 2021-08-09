Певица МакSим впервые вышла на связь после месячной комы и растрогала фото

Певица МакSим (Марина Максимова), которая долгое время находилась в реанимации, впервые вышла на связь со своими поклонниками. Российская артистка заявила, что сегодня, 9 августа, ее переводят из реанимации в обычную палату.
Об этом она рассказала в Instagram.
Певица также поблагодарила за поддержку всех тех, кто переживал за ее здоровье.
"Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света", - написала МакSим.
Она очень довольна, что ее переводят в обычную палату, где она сможет уже пообщаться со своими близкими.
"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения", - призналась певица.
К своему посту Марина Максимова прикрепила трогательное семейное фото, на котором ее дочки Саша и Маша целуют и обнимают маму.
МакSим с детьми (фото: instagram.com/maksimartist)
Она отметила, что надеется, что в скором времени сможет оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Врачи пока ей запретили летать и выступать на сцене. Ее легкие еще не восстановились и их нельзя напрягать.
Напомним, МакЅим пожаловалась на плохое самочувствие, ее госпитализировали и ввели в искусственную кому. Тест на коронавирус был отрицательным, но пневмония поразила ее 75% легких.
Позже врачи обнаружили у певицы заболевание, которое поразило печень. При этом долго время она находилась в тяжелом состоянии, но медики боролись за ее жизнь.