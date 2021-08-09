Співачка МакSим вперше вийшла на зв'язок після місячної коми і зворушила фото

Співачка також подякувала за підтримку всім тим, хто переживав за її здоров'я.

"Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу", - написала МакSим.

Вона дуже задоволена, що її переводять у звичайну палату, де вона зможе вже поспілкуватися зі своїми близькими.

"Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала 2 дні. Я не могла повірити, що минуло більше ніж місяць. Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення", - зізналася співачка.

До свого посту Марина Максимова прикріпила зворушливе сімейне фото, на якому її дочки Саша і Маша цілують і обіймають маму.

МакSим с дітьми (фото: instagram.com/maksimartist)

Вона зазначила, що сподівається, що незабаром зможе опинитися вдома, щоб обійняти свою родину. Лікарі поки їй заборонили літати і виступати на сцені. Її легені ще не відновилися і їх не можна напружувати.