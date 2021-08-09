RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Співачка МакSим вперше вийшла на зв'язок після місячної коми і зворушила фото

Автор: Роман Мирончук

Співачка МакSим (Марина Максимова), яка довгий час перебувала в реанімації, вперше вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Російська артистка заявила, що сьогодні, 9 серпня, її переводять з реанімації у звичайну палату.

Про це вона розповіла в Instagram.

Співачка також подякувала за підтримку всім тим, хто переживав за її здоров'я.

"Мені дуже допомогло, що за мене переживали, думали про мене і молилися, мене це витягнуло з того світу", - написала МакSим.

Вона дуже задоволена, що її переводять у звичайну палату, де вона зможе вже поспілкуватися зі своїми близькими.

"Коли лікарі запитали мене, скільки, на мою думку, я пролежала в комі, я сказала 2 дні. Я не могла повірити, що минуло більше ніж місяць. Зараз я як і раніше дуже слабка, коли намагаюся ходити, починаються сильні запаморочення", - зізналася співачка.

До свого посту Марина Максимова прикріпила зворушливе сімейне фото, на якому її дочки Саша і Маша цілують і обіймають маму.

МакSим с дітьми (фото: instagram.com/maksimartist)

Вона зазначила, що сподівається, що незабаром зможе опинитися вдома, щоб обійняти свою родину. Лікарі поки їй заборонили літати і виступати на сцені. Її легені ще не відновилися і їх не можна напружувати.

Нагадаємо, МакЅим поскаржилася на погане самопочуття, її госпіталізували і ввели у штучну кому. Тест на коронавірус був негативним, але пневмонія вразила її 75% легень.

Пізніше лікарі виявили у співачки захворювання, яке вразило печінку. При цьому довгий час вона перебувала в тяжкому стані, але медики боролися за її життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
шоубизМакsим