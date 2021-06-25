Певица МакSим в тяжелом состоянии: здоровье звезды ухудшается

У звезды, которую госпитализировали с пневмонией, поражены легкие на более чем 75%.

"Ее перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У Максим - более 75%", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают, что исполнительница до сих пор в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Настоящее имя 38-летней певицы Марина Абросимова. Сейчас артиста находится под круглосуточным наблюдением.

Фото: певица МакЅим в коме (instagram.com/maksimartist)