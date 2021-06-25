Певица МакSим в тяжелом состоянии: здоровье звезды ухудшается

Российская певица МакЅим, которая уже несколько дней находится в искусственной коми та подключена к аппарату ИВЛ, в тяжелом состоянии.
Об этом пишут в Telegram-канале "Baza"
У звезды, которую госпитализировали с пневмонией, поражены легкие на более чем 75%.
"Ее перевели в условную группу "КТ-4". К этой группе относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У Максим - более 75%", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщают, что исполнительница до сих пор в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Настоящее имя 38-летней певицы Марина Абросимова. Сейчас артиста находится под круглосуточным наблюдением.
Фото: певица МакЅим в коме (instagram.com/maksimartist)
Ранее мы сообщали, что PR-менеджера артистки Яны Богушевской рассказала, что сейчас певицу не собираются отключать от аппарата ИВЛ, ведь врачи не наблюдают значительных улучшений.