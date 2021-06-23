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Певицу МакSим ввели в искусственную кому: новая информация о состоянии звезды

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 14:45
Певицу МакSим ввели в искусственную кому: новая информация о состоянии звезды Фото: стало известно о состоянии певицы МакЅим (facebook.com/maksim.music.ru)
Автор: Тетяна Самарук

Известно о состоянии российской певица МакЅим, которая уже несколько дней находится в искусственной коме (медикаментозный сон) и подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщает StarHit.

По словам PR-менеджера артистки Яны Богушевской, сейчас певицу не собираются отключать от аппарата ИВЛ. Как говорят врачи, сейчас они не наблюдают значительных улучшений.

Однако, врачам удалось сбить температуру до нормальных показателей.

"Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей", - рассказала Яна.

Богушевская добавила, что певицу выведут из медикаментозного сна, когда все показатели нормализуются.

Как известно, у певицы диагностировали пневмонию и 40% поражения легких. У врачей было подозрение, что недуг вызван коронавирусом, но тесты показывают отрицательный результат. Причем трижды.

Настоящее имя 38-летней певицы Марина Абросимова. Сейчас за ней установили круглосуточное наблюдение. Каждый день врачи проводят кучу анализов.

Певицу МакSим ввели в искусственную кому: новая информация о состоянии звездыПевицу МакSим ввели в искусственную кому: новая информация о состоянии звездыПевицу МакSим ввели в искусственную кому: новая информация о состоянии звездыФото: стало известно о состоянии певицы МакЅим (instagram.com/maksimartist)

Добавим, что у певицы ослаблен организм после длительного восстановление через автомобильную аварию, в которую МакЅим попала летом 2019 года. Тогда она взяла длительную творческую паузу и прекратила выступать.Однако впоследствии, снова вышла на сцену.

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Макsим певец
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