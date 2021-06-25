Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується

У зірки, яку госпіталізували з пневмонією, уражені легені на більш ніж 75%.

"Її перевели до умовної групи "КТ-4". До цієї групи відносять всіх хворих коронавірусом з великою площею ураження легень. У Максим - більш як 75%", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляють, що виконавиця досі в стані медикаментозної коми й підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Наразі артиста знаходиться під цілодобовим наглядом.

Фото: співачка МакSим у комі (instagram.com/maksimartist)