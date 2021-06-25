RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується

Автор: Тетяна Самарук

Російська співачка МакSим, яка вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ, у тяжкому стані.

Про це пишуть у Telegram-каналі "Baza"

У зірки, яку госпіталізували з пневмонією, уражені легені на більш ніж 75%.

"Її перевели до умовної групи "КТ-4". До цієї групи відносять всіх хворих коронавірусом з великою площею ураження легень. У Максим - більш як 75%", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляють, що виконавиця досі в стані медикаментозної коми й підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Наразі артиста знаходиться під цілодобовим наглядом.

Фото: співачка МакSим у комі (instagram.com/maksimartist)

Раніше ми повідомляли, що PR-менеджера артистки Яни Богушевської розповіла, що зараз співачку не збираються відключати від апарату ШВЛ, адже лікарі не спостерігають значних поліпшень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Макsимпевец