Співачка МакSим у важкому стані: здоров'я зірки погіршується

Російська співачка МакSим, яка вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ, у тяжкому стані.
Про це пишуть у Telegram-каналі "Baza"
У зірки, яку госпіталізували з пневмонією, уражені легені на більш ніж 75%.
"Її перевели до умовної групи "КТ-4". До цієї групи відносять всіх хворих коронавірусом з великою площею ураження легень. У Максим - більш як 75%", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляють, що виконавиця досі в стані медикаментозної коми й підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Справжнє ім'я 38-річної співачки Марина Абросімова. Наразі артиста знаходиться під цілодобовим наглядом.
Фото: співачка МакSим у комі (instagram.com/maksimartist)
Раніше ми повідомляли, що PR-менеджера артистки Яни Богушевської розповіла, що зараз співачку не збираються відключати від апарату ШВЛ, адже лікарі не спостерігають значних поліпшень.