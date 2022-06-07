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Петров пост: когда он начнется и какие запреты будут в эти дни

Фото: Когда начнется Петров пост в 2022 году (колkаж: Styler)
Автор: Анна Шиканова

Петров пост всегда выпадает на летний период и во время него все ограничения довольно умеренные. В некоторые дни верующим можно есть рыбу, грибы и блюда с маслом.

Когда именно начинается Петров пост, сколько он продлится и какие будут ограничения - читайте в нашем материале ниже.

На какие даты приходится Петров пост 2022

Петров пост не имеет своей постоянной даты начала, так как она привязана к празднованию Троицы.

Светлый праздник Троицы в 2022 году будет отмечаться 12 июня.

А Петров пост начнется 20 июня и закончится 11 июля. Окончание этого поста - на праздник Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

И пост является подготовкой к главному светлому летнему празднику.

Запреты на Петров пост

Это пост не является самым строгим, хотя его рекомендуют придерживаться тем, кто в силу разных причин не смог соблюдать Пасхальный пост.

Самые главные запреты в еде в этот пост:

  • мясо
  • молочные продукты
  • яйца

Также рекомендуется воздерживаться от алкогольных напитков и других вредных привычек.

Что можно есть на Петров пост

На столе разрешена любая зелень и блюда с ней, крупы, грибы, фрукты, ягоды и в определенные дни - рыба, а также блюда с постным маслом.

Строгий пост - по средам и пятницам. В эти дни рекомендуется сыроедение, хлеб и вода.

В понедельник можно горячую пищу, но без масла.

Вторник, четверг и суббота - можно есть рыбу, блюда с постным маслом и грибы.

На Иоанна Предтечи (7 июля) можно есть рыбу и выпить немного церковного вина (кагора).

Важные запреты на Петров пост

В этот пост, согласно давним традициям, не играют свадьбы и не устраивают шумные гуляния, праздники, не венчаются

Не стоит в эти дни занимать деньги.

После заката все полевые работы нужно прекращать.

Желательно в этот период не стричь волосы.

Также следует больше времени посвящать молитвам и хорошим поступкам, а от негативных эмоций нужно воздерживаться.

Кстати, ранее мы сообщали о том, когда будем отмечать Троицу 2022 и будет ли выходной.

А также рассказывали о том, какие важные праздники будем отмечать в июне 2022.

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