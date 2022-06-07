Петров пост: когда он начнется и какие запреты будут в эти дни

Петров пост всегда выпадает на летний период и во время него все ограничения довольно умеренные. В некоторые дни верующим можно есть рыбу, грибы и блюда с маслом.
Когда именно начинается Петров пост, сколько он продлится и какие будут ограничения - читайте в нашем материале ниже.
Петров пост не имеет своей постоянной даты начала, так как она привязана к празднованию Троицы.
Светлый праздник Троицы в 2022 году будет отмечаться 12 июня.
А Петров пост начнется 20 июня и закончится 11 июля. Окончание этого поста - на праздник Петра и Павла, который отмечается 12 июля.
И пост является подготовкой к главному светлому летнему празднику.
Это пост не является самым строгим, хотя его рекомендуют придерживаться тем, кто в силу разных причин не смог соблюдать Пасхальный пост.
Самые главные запреты в еде в этот пост:
Также рекомендуется воздерживаться от алкогольных напитков и других вредных привычек.
На столе разрешена любая зелень и блюда с ней, крупы, грибы, фрукты, ягоды и в определенные дни - рыба, а также блюда с постным маслом.
Строгий пост - по средам и пятницам. В эти дни рекомендуется сыроедение, хлеб и вода.
В понедельник можно горячую пищу, но без масла.
Вторник, четверг и суббота - можно есть рыбу, блюда с постным маслом и грибы.
На Иоанна Предтечи (7 июля) можно есть рыбу и выпить немного церковного вина (кагора).
В этот пост, согласно давним традициям, не играют свадьбы и не устраивают шумные гуляния, праздники, не венчаются
Не стоит в эти дни занимать деньги.
После заката все полевые работы нужно прекращать.
Желательно в этот период не стричь волосы.
Также следует больше времени посвящать молитвам и хорошим поступкам, а от негативных эмоций нужно воздерживаться.
Кстати, ранее мы сообщали о том, когда будем отмечать Троицу 2022 и будет ли выходной.
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