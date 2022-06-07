Петрів піст: коли він почнеться і що заборонено робити в ці дні

Петров піст завжди випадає на літній період і під час нього всі обмеження досить помірні. В деякі дні віруючим можна їсти рибу, гриби та страви з маслом.
Коли саме починається Петрів піст, скільки він триватиме і які будуть обмеження - читайте в нашому матеріалі нижче.
Петров піст не має своєї постійної дати початку, через те, що вона прив'язана до святкування Трійці.
Світле свято Трійці у 2022 році буде відзначатися 12 червня.
А Петрів піст розпочнеться 20 червня і закінчиться 11 липня. Закінчення цього посту - на свято Петра і Павла, яке відзначається 12 липня.
І піст є підготовкою до головного світлого літнього свята.
Це піст не є найсуворішим, хоча його рекомендують дотримуватися тим, хто в силу різних причин не зміг дотримуватися Великоднього посту.
Найголовніші заборони у їжі в цей піст:
Також рекомендується утримуватися від алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.
На столі дозволена будь-яка зелень і страви з нею, крупи, гриби, фрукти, ягоди та в певні дні - риба, а також страви з пісним маслом.
Строгий піст - у середу і п'ятницю. В ці дні рекомендується сироїдіння, хліб і вода.
У понеділок можна гарячу їжу, але без масла.
Вівторок, четвер і субота - можна їсти рибу, страви з пісним маслом і гриби.
На Іоанна Предтечі (7 липня) можна їсти рибу і випити трохи церковного вина (кагору).
У цей пост, згідно давнім традиціям, не грають весілля і не влаштовують галасливі гуляння, свята, не вінчаються.
Не варто в ці дні позичати гроші.
Після заходу всі польові роботи потрібно припиняти.
Бажано в цей період не стригти волосся.
Також слід більше часу присвячувати молитвам і хорошим вчинкам, а від негативних емоцій потрібно утримуватися.
До речі, раніше ми повідомляли про те, коли будемо відзначати Трійцю 2022 і чи буде вихідний.
А також розповідали про те, які важливі свята відзначатимемо в червні 2022.