Петраков рассказал, как настраивал сборную Украины перед игрой с Францией: "они лягушек едят, а мы - нет"

По словам Петракова, он призвал своих подопечных не бояться соперника. Также он добавил, что все еще впереди и нужно дальше выигрывать во Франции.

"Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного - у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все", - сказал Петраков.

Когда состоится матч

Украина будет принимать Францию в рамках 5-го тура квалификации на ЧМ-2022.

Матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция состоится в Киеве 4 сентября. Начало - в 21:45 на НСК "Олимпийский".

Новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым дебютировал против Казахстана, где выездной поединок с французами в марте также завершился ничьей.