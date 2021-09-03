Петраков розповів, як налаштовував збірну України перед грою з Францією: "вони жаб їдять, а ми - ні"

За словами Петракова, він закликав своїх підопічних не боятися суперника. Також він додав, що все ще попереду і потрібно далі вигравати у Франції.

"Зайшов, нічого поганого не сказав, підбадьорив. Сказав, що нічого страшного - у нас ще є гра. Є Франція, потрібно грати в футбол, нікого не боятися, вони такі ж люди, як і ми, - тільки французи. Вони жаб їдять, ми - ні, все", - сказав Петраков.

Коли відбудеться матч

Україна прийматиме Францію в рамках 5-го туру кваліфікації на ЧС-2022.

Матч відбору до ЧС-2022 Україна – Франція відбудеться у Києві 4 вересня. Початок – о 21:45 на НСК "Олімпійський".

Новий тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим дебютував проти Казахстану, де виїзний поєдинок з французами у березні також завершився нічиєю.