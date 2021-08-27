ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 19:01
Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото) В Киеве открылся нашумевший урбан-парк (фото: пресс-служба ВДНГ)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве на ВДНГ начал работу крупнейший урбан-парк страны. Локация - первая часть самого масштабного и современного спортивного кластера на территории "Экспоцентра Украины".

Первые фото нашумевшего спортивного парка и что там можно делать уже сегодня - смотрите и читайте в нашем материале далее.

Как попасть в урбан-парк и что там есть

Известно, что при проектировании локаций парка учитывались пожелания не только пользователей социальных сетей, но и профессиональных атлетов Украины. Вход в урбан-парк ВДНГ - свободен круглосуточно.

Сегодня для посетителей уже доступны такие локации:

  • бетонный скейт-парк площадью 3000 кв. м (для экстремальных уличных культур: скейтбординга, трюкового самоката, BMX, роллерблейдинга)
  • стритфутбольний спот (для тренировок по уличному футболу 3х3, панны, фристайла)
  • стритбольный спот (для тренировки по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5)
  • стритденс & ивент-спот площадью 500 кв. м (для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп дэнсом, дэнс-холлом, хаусом, папинго, локингом и другими)
  • стритворкаут-спот (здесь будут проводить фановую стритворкаут-активность, тренировки, мастер-классы, а также всеукраинские джемы и батлы по стритворкауту)
  • паркур-спот (здесь будут проходить уличные тренировки по паркуру, мастер-классы, съемки паркур-контента, а также проводится всеукраинские джемы и батлы по паркурворкауту).

Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)Вот так выглядит спортивный парк в Киеве, о котором все говорят (фото)

В Киеве открылся нашумевший урбан-парк (фото: пресс-служба ВДНГ)

В ближайшее время урбан-парк на ВДНГ планируют расширить на еще несколько локаций.

Напомним, недавно появились фото "капсульных плацкартов" от Укрзализныци.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экспоцентр Украины
LITE
Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник
Праздник 27 августа: что строго запрещено делать, главные традиции и кто именинник