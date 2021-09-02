Матчи Евро-2020 собрали рекордную зрительскую аудиторию

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Отмечается, что финал турнира в среднем посмотрели 328 млн человек, в то время как остальные матчи - 100 млн человек.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии на стадионе "Уэмбли" стал самым популярным телевизионным событием в Великобритании за 24 года и в Италии с 2012 года.

В УЕФА отметили, что турнир стал одним из самых просматриваемых событий за все время и побил рекорды трансляций.

"Эти невероятные цифры зрительской аудитории показывают огромную привлекательность чемпионата не только в Европе, но и во всем мире. У турнира есть глобальная аудитория, которая продолжает расти, особенно в Северной Америке и Азии", - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Чемпионат Европы по футболу состоялся с 11 июня по 11 июля. Победителем турнира стала сборная Италии.