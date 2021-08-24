Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)

"Все обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что полиции задержала мужчину, который плеснул зеленкой в лицо Порошенко. Его заковали в наручники и увели.

Отметим, что сегодня, 24 августа, в Киеве собралось очень большое количество людей по случаю празднования 30-летия независимости страны. Из-за большого количества людей на станции метро "Театральная" даже сломался эскалатор.

Многие приехали в центр города, чтобы посмотреть на военный парад, в котором приняло участие около 5 тысяч военных. Также было задействовано десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.