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Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)

Автор: Роман Мирончук

Петр Порошенко пострадал в центре Киева во время празднования Дня Независимости. Пятого президента Украины облили зеленкой, когда он шел в сторону Кабинета Министров.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Все обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что полиции задержала мужчину, который плеснул зеленкой в лицо Порошенко. Его заковали в наручники и увели.

Отметим, что сегодня, 24 августа, в Киеве собралось очень большое количество людей по случаю празднования 30-летия независимости страны. Из-за большого количества людей на станции метро "Театральная" даже сломался эскалатор.

Многие приехали в центр города, чтобы посмотреть на военный парад, в котором приняло участие около 5 тысяч военных. Также было задействовано десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

Напомним, под Одессой наказали водителя маршрутки за грубое хамство в адрес ветерана АТО. Водитель отказался везти ветерана по удостоверению участника боевых действий (УБД), хотя такие льготы предусмотрены законом.

Конфликт произошел в городе Черноморск, после чего активисты провели с мужчиной "воспитательные мероприятия". Водителя облили зеленкой.

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КиевПетр Порошенко