Петра Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)

Петро Порошенко постраждав в центрі Києва під час святкування Дня Незалежності. П'ятого президента України облили зеленкою, коли він йшов в сторону Кабінету Міністрів.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
"Всі обставини даної події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що поліції затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в обличчя Порошенко. Його закували в наручники і повели.
Зазначимо, що сьогодні, 24 серпня, в Києві зібралося дуже велика кількість людей з нагоди святкування 30-річчя незалежності країни. Через велику кількість людей на станції метро "Театральна" навіть зламався ескалатор.
Багато хто приїхав в центр міста, щоб подивитися на військовий парад, в якому взяло участь близько 5 тисяч військових. Також було залучено десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.
Нагадаємо, під Одесою покарали водія маршрутки за грубе хамство на адресу ветерана АТО. Водій відмовився везти ветерана за посвідченням учасника бойових дій (УБД), хоча такі пільги передбачені законом.
Конфлікт стався в місті Чорноморськ, після чого активісти провели з чоловіком "виховні заходи". Водія облили зеленкою.