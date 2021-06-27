Петра і Павла 2021: дата, що суворо заборонено робити, особливі традиції свята

Свято Петра і Павла в Україні відзначається щорічно 12 липня. Цей день знаменується закінченням Петрова посту і купальських гулянь. Інша назва свята - Петрів день, присвячений він апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання.

Яких традицій, обрядів і заборон слід дотримуватися і що не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Головні традиції на Петра і Павла

Напередодні цього дня потрібно прибрати будинок, щоб зустріти свято в чистоті і затишку. На столі головним атрибутом свята є "мандрики" - особливі сирні пончики.

На службу до церкви віряни відправлялися з букетами і вінками, в храмі ставили свічки і молилися біля ікони святих.

У цей день заведено збиратися всім сімейством за святковим столом і відзначити його за смаколиками, адже піст закінчився і можна собі дозволити гастрономічне задоволення.

Цікаво, що в багатьох регіонах свято пов'язане з риболовлею, його вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою і його називають покровителем людей, які займаються таким промислом.

Крім того, на Петра і Павла раніше влаштовували ярмарки і пишні народні гуляння.

Що строго заборонено робити в Петрів день

Важко працювати, прибирати, шити, в'язати і вишивати.

Свариться і конфліктувати, а старі образи потрібно пробачити.

Купатися і відпочивати біля води.

Працювати на городі, в полі, на присадибній ділянці - земля повинна відпочивати разом з вами.

Проводити таїнство вінчання.

Від вживання алкоголю слід відмовитися.

Важливі прикмети 12 липня

Хорошим знаменням був дощ. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.

Холодний день - до неврожаю і голодного року.

Спека на Петра і Павла знаменувала морозне Різдво.

Якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими і здоровими цілий рік.

День ангела 12 липня святкують Петро, Павло і Михайло.