ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Петра і Павла 2021: дата, що суворо заборонено робити, особливі традиції свята

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 18:40
Петра і Павла 2021: дата, що суворо заборонено робити, особливі традиції свята Фото: Петра і Павла 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Свято Петра і Павла в Україні відзначається щорічно 12 липня. Цей день знаменується закінченням Петрова посту і купальських гулянь. Інша назва свята - Петрів день, присвячений він апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання.

Яких традицій, обрядів і заборон слід дотримуватися і що не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Головні традиції на Петра і Павла

Напередодні цього дня потрібно прибрати будинок, щоб зустріти свято в чистоті і затишку. На столі головним атрибутом свята є "мандрики" - особливі сирні пончики.

На службу до церкви віряни відправлялися з букетами і вінками, в храмі ставили свічки і молилися біля ікони святих.

У цей день заведено збиратися всім сімейством за святковим столом і відзначити його за смаколиками, адже піст закінчився і можна собі дозволити гастрономічне задоволення.

Цікаво, що в багатьох регіонах свято пов'язане з риболовлею, його вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою і його називають покровителем людей, які займаються таким промислом.

Крім того, на Петра і Павла раніше влаштовували ярмарки і пишні народні гуляння.

Що строго заборонено робити в Петрів день

  • Важко працювати, прибирати, шити, в'язати і вишивати.
  • Свариться і конфліктувати, а старі образи потрібно пробачити.
  • Купатися і відпочивати біля води.
  • Працювати на городі, в полі, на присадибній ділянці - земля повинна відпочивати разом з вами.
  • Проводити таїнство вінчання.
  • Від вживання алкоголю слід відмовитися.

Важливі прикмети 12 липня

  • Хорошим знаменням був дощ. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.
  • Холодний день - до неврожаю і голодного року.
  • Спека на Петра і Павла знаменувала морозне Різдво.
  • Якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими і здоровими цілий рік.

День ангела 12 липня святкують Петро, Павло і Михайло.

Раніше ми писали, про дату, традиції, прикмети і заборони наймістичнішого для українців свята - Івана Купала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Праздники Петра и Павла
LITE
Свято 27 червня: що суворо заборонено робити і кого привітати з днем ангела
Свято 27 червня: що суворо заборонено робити і кого привітати з днем ангела