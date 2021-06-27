Петра і Павла 2021: дата, що суворо заборонено робити, особливі традиції свята
Свято Петра і Павла в Україні відзначається щорічно 12 липня. Цей день знаменується закінченням Петрова посту і купальських гулянь. Інша назва свята - Петрів день, присвячений він апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання.
Яких традицій, обрядів і заборон слід дотримуватися і що не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Головні традиції на Петра і Павла
Напередодні цього дня потрібно прибрати будинок, щоб зустріти свято в чистоті і затишку. На столі головним атрибутом свята є "мандрики" - особливі сирні пончики.
На службу до церкви віряни відправлялися з букетами і вінками, в храмі ставили свічки і молилися біля ікони святих.
У цей день заведено збиратися всім сімейством за святковим столом і відзначити його за смаколиками, адже піст закінчився і можна собі дозволити гастрономічне задоволення.
Цікаво, що в багатьох регіонах свято пов'язане з риболовлею, його вважають днем рибалок. Адже апостол Петро сам був рибалкою і його називають покровителем людей, які займаються таким промислом.
Крім того, на Петра і Павла раніше влаштовували ярмарки і пишні народні гуляння.
Що строго заборонено робити в Петрів день
- Важко працювати, прибирати, шити, в'язати і вишивати.
- Свариться і конфліктувати, а старі образи потрібно пробачити.
- Купатися і відпочивати біля води.
- Працювати на городі, в полі, на присадибній ділянці - земля повинна відпочивати разом з вами.
- Проводити таїнство вінчання.
- Від вживання алкоголю слід відмовитися.
Важливі прикмети 12 липня
- Хорошим знаменням був дощ. Якщо опади випадали один раз - урожай буде непоганим, два - відмінним, три - дуже багатим.
- Холодний день - до неврожаю і голодного року.
- Спека на Петра і Павла знаменувала морозне Різдво.
- Якщо не спати в ніч на Петра і Павла, ви будете щасливими і здоровими цілий рік.
День ангела 12 липня святкують Петро, Павло і Михайло.
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