Петр Порошенко в Зарванице призвал всех помолиться за Украину (видео)

Петр Порошенко с семьей приняли участие в паломничестве и богослужениях по случаю 30-летия выхода Украинской Греко-Католической Церкви из подполья. Мероприятие прошло в селе Зарваница под Тернополем. Об этом говорится на Facebook-странице экс-президента.

Богослужение возглавил Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав.

Также бывший глава государства пообщался с верующими, которые также пришли на паломничество.

"Линия фронта борьбы между добром и злом не проходит где-то на востоке Украины, а проходит через мое сердце. Линия фронта, мой блок пост, на котором я должен буду защитить ту свободу, которую тридцать лет назад, через веру, как чудо Украины дал нам Господь - эту свободу должен защитить сегодня я", - заявил Порошенко.

Порошенко принял участие в паломничестве в Зарванице (Фото: скриншот)

Экс-президент подчеркнул, что кто-то защищает с оружием в руках, а "мы с вами должны защитить, участвуя в досрочных парламентских выборах".

"Слушайте голоса собственной совести, когда будете делать свой выбор. Украина не просто победит с борьбе со злом, но встанет из своих недугов", - отметил Блаженнейший Святослав.

Священнослужитель заявил, что 21 июля - это еще одна битва за свободу и независимость Украины.

"Украина проходит сейчас очень непростые испытания, тяжелые времена. И молитва Господня, помощь Господа нам необходима. Поэтому я сегодня здесь вместе с сотнями тысяч людей. Вместе с паломниками совместно просим у Господа и Пречистой Девы Марии принести долгожданный мир на Украинскую землю и сохранить нашу родную страну. И я твердо убежден в том, что Господь принесет нам хорошее будущее", - подчеркнул Порошенко

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось ранее, недавно экс-президент Петр Порошенко прокомментировал законопроект о люстрации и заявил, что в 2014 году люстрация касалась лиц, которые были причастны к преступлениям против Майдана, голосовали за диктаторские законы 16 января и призвали президент РФ Владимира Путина ввести войска в Украину.

Добавим, что перед внеочередными выборами в Верховную Раду почти 220 тысяч украинских граждан сменили место голосования.