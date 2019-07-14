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Место голосования изменили почти 220 тыс. избирателей

Новости » Выборы 2019    14.07.2019 - 13:04
Место голосования изменили почти 220 тыс. избирателей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра, 15 июля, последний день для изменения места голосования

Почти 220 тысяч украинских граждан сменили место голосования перед внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, по состоянию на воскресенье, 14 июля 2019, правом временного изменения места голосования на внеочередных парламентских выборах воспользовались 219 678 человек.

Наибольшее количество граждан сменили место голосования в Донецкой области (27 850 человек) и в Киеве (24 857 человек). Меньше всего - в Черновицкой области (1 660 человек).

Срок для временного изменения места голосования для участия во внеочередных парламентских выборах истекает в понедельник, 15 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что для обеспечения возможности временного изменения места голосования на внеочередных выборах в Верховную раду органы ведения Государственного реестра избирателей будут работать и в период выходных 13-14 июля.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия впервые обнародовала фотографии всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах на внеочередных парламентских выборах. Отмечается, что это позволит лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов". Такой шаг был сделан по просьбе организации Рух "ЧЕСНО".

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