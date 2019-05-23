Петиция за отставку Зеленского собрала все нужные голоса: что теперь будет

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая, во время инаугурации в стенах Верховной Рады. И уже 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского.

На данный момент петиция уже набрала более 25 000 голосов из необходимых 25 тысяч. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения" - для этого выделен конкретный срок - 92 дня. Пока что у президента не отреагировали на этот документ. Тем временем петиция продолжает стремительно набирать голоса.

Автор петиции Безрук Максим Николаевич обращается к президенту Украины с призывом обозначить "конкретный путь", по которому он будет вести страну.

Максим Безрук также указывает на то, что голосование за Владимира Зеленского было по большей части протестным, и именно это позволило ему набрать 73% голосов.

"Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути", - сказано в обращении к президенту.

Также автор петиции заявляет, что уже первые действия Зеленского в качестве президента разочаровали его избирателей.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки с должности Президента Украины!" - написано в петиции.

Петиция за отставку Зеленского набрала 25 тысяч голосов (скрин: petition.president.gov.ua)

К слову, лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будучи на месте президента Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Google отказывается признавать Зеленского президентом Украины.

Также мы писали, что Олег Ляшко приехал на велосипеде в Администрацию президента на встречу лидеров фракций с Владимиром Зеленским, чем очень позабавил сеть.