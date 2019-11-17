Песня про Гонтареву: Зеленский отреагировал на скандал с "Кварталом 95" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, бывший актер студии "Квартал 95", в личной переписке со звездой и бывшим коллегой Александром Пикаловым, прокомментировал номер про сгоревший дом Валерии Гонтаревой. Песня Евгения Кошевого с хором Веревки вызвала резонанс в сети и ввязала студию в скандал. Номер прокомментировал и сам участник студии в интервью Екатерине Осадчей, говорится в "Светской жизни".

Во время посещения презентации фанатского бренда ФК "Шахтер" Александр Пикалов рассказал, как болеет за любимый футбольный клуб "Динамо" и поддерживает ли связь с Владимиром Зеленским. Также он рассказал о том, как президент прокомментировал скандал с песней о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой, исполненной Евгением Кошевым и Национальным заслуженным академическим хором Украины им. Веревки.

"Я написал ему: "ну что?". Он ответил: "отож". И все. Это юмор, это шутки. Это шутки и нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем – ничего", – считает Александр Пикалов.

Кроме того, звезда студии "Квартал 95" добавил, что после скандала с песней, они будут писать сценарии с большей осторожностью.

"Это проблемы этих людей (о которых шутит студия "Квартал 95" – ред.), но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь?" – добавил актер.

Зеленский прокомментировал скандал с Кварталом 95 и песней про Гонтареву

Напомним, что ранее Кравец неожиданно отреагировала на свой вылет с Танцев со звездами 2019.