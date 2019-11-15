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Лига смеха: 5 малоизвестных фактов о грандиозном финале шоу (фото)

STYLERТелешоу    15.11.2019 - 08:45
Лига смеха: 5 малоизвестных фактов о грандиозном финале шоу (фото)
Судьи Лиги смеха (фото: пресс-служба)

Финал Лиги смеха преподнесет зрителям много сюрпризов

Украинское юмористическое батл-шоу Лига смеха завершится грандиозным финалом уже в пятницу, 15 ноября. В вечернем эфире 1+1 будет объявлено имя победителя сезона 2019. Какие сюрпризы приготовили создатели "Студия Квартал 95" - в материале Styler.

В финале сразятся две команды - "Ветераны космических войск" и "Наш формат". Зрители смогут увидеть противостояние двух звездных тренеров - Станислава Боклана и Юрия Ткача.

Судейские кресла в финале шоу займут не только тренеры этого сезона (Оля Полякова, Гарик Бирча, Сергей Сивохо), а и судьи из предыдущих сезонов - Екатерина Кухар, Владимир Остапчук, Влад Яма и Владимир Дантес.

Лига смеха: 5 малоизвестных фактов о грандиозном финале шоу (фото)

Станислав Боклан на коленях у Сергея Бабкина (фото: пресс-служба)

Пять малоизвестных фактов, которыми удивит финал Лиги смеха

Игра против своих

Юрию Ткачу придется нелегко. Юморист будет соревноваться вместе со своей командой "Наш формат" против своих экс-подопечных из прошлого сезона - "Ветеранов космических войск".

Вопросы с изюминкой

В одном из конкурсов участники сыграют с Александром Андросовым, ведущим "Что? Где? Когда?" В этом экспромте, юмористам нужно будет придумать смешное название к предложенным фотографиям. После чего ведущий озвучит "правильный" ответ, который объяснит реальный сюжет фото.

Лига смеха: 5 малоизвестных фактов о грандиозном финале шоу (фото)

Команда "Наш формат" и Юрий Ткач (фото: пресс-служба)

Дебют Скрипки

Команда "Наш формат" пригласит для одного из юмористических номеров легендарного лидера "ВВ" Олега Скрипку. И хотя участие в шоу такого формата станет для музыканта дебютом, он не растеряется. В конце номера везь зал пустится в пляс вместе с юмористами.

День рождения Бабкина

Так совпало, что в день съемок финала музыкант Сергей Бабкин отмечал свое 41-летие. Он поучаствует в номере вместе со своей любимой командой "Ветераны космических войск".

Лига смеха: 5 малоизвестных фактов о грандиозном финале шоу (фото)

Олег Скрипка на Лиге смеха (фото: пресс-служба)

К слову, слухи о том, что комики Сергей Светлаков и Александр Незлобин посетили финал Лиги смеха просочились в сеть сразу после съемок. А является ли это правдой, зрители увидят в вечернем пятничном эфире на 1+1.

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